banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Orka Hotels Taksim Suıtes Hizmete Girdi
Orka Hotels Taksim Suıtes Hizmete Girdi
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu

Bakan Bozdağ: "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz" dedi.

Genel 10.05.2022, 17:07
Bakan Bozdağ: "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlık binasında basın açıklaması gerçekleştirerek stokçulara karşı uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. Bozdağ, stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değişeceğini aynı zamanda yeni düzenleme ile bu suçların tutuklama yasağı kapsamından çıkarıldığını açıkladı.

"Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz"

Stokçulara karşı yaptırımların arttırıldığını belirten Bakan Bozdağ, “Bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanununun 237. Maddesi fiyatları etkileme suçunu düzenlemektedir. Bu düzenleme caydırıcı nitelikteki içermemektedir. Bu nedenle yapılan çalışma sonucunda cezanın 1 yıldan 3 yıla kadar olarak düzenlenmesi, eğer besinlerin, malların veya işçi fiyatlarının artmasına yol açacak sonuçlar, yapılan manipülasyonlar ve gerçek dışı haberler oluşturduğu takdirde bu cezanın yarısı oranında artırılması. Ama aynı suçu tellallar, bu işi yapan ruhsatlı simsarlar yaptığı takdirde yarı oranında cezanın arttırılması şeklinde yeniden cezayı tanzim eden çalışmalar yapılmaktadır. Tabi bu fiyatları etkileyerek haksız kazanç elde etme peşinde koşan kişilere yönelik cezai yaptırımların caydırıcı olma vasfını yükseltecektir. Birde stokçuluk var. Elindeki malları kamunun ihtiyacını karşılamak için satması gerekenler, bunları satmayıp ‘bunlar biraz daha pahalılaşsın’ diyerek veya başka hesaplarla satmaktan kaçınanlar var. Burada başka bir cezayı görüyor Türk Ceza Kanunu. Bu cezayı 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştiriyoruz. Cezanın hem alt sınırı arttırılmakta hem stokçuluk suçlarında her ikisinin alt ve üst sınırları hem de artırım oranları değiştirilmektedir. Böylelikle bu iki suç da tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmaktadır. Daha önceki düzenleme tutuklama yasağı kapsamı dışında olduğu için bu tedbirin uygulanma ihtimali de yoktu” ifadelerini kullandı.

Birinci sınıf hakim ve savcı olabilmek için üç defa meslek içi eğitime katılma şartı

Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin hakim ve savcılara önemli bir tecrübe katacağını söyleyen Bozdağ, “Ben bu tarihi reformun hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden ülkemiz için önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bununla beraber biz birkaç adım daha atıyoruz biz bu düzenlemede. Meslek öncesi hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini ihdas ederek yeni bir statü kuruyoruz. Öte yandan da iyi bir eğitimle mesleğe hazırlanmalarını sağlarken meslek içinde de hakim ve savcılarımızın iyi bir şekilde yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihtiyaçları, hukuksal gelişmeler ve diğer konularda bilgilendirilmesi bakımından eğitimi sürekli hale getiren bir anlayış koyuyoruz burada. O da şu; bu düzenleme hayata geçtikten sonra birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olabilme şartları arasına en az üç defa meslek içi eğitime katılmış olma şartını koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Teftiş konusunda da konuşan Bakan Bozdağ, bundan sonra her adliyenin iki yılda bir rehberlik edici, eğitici yol gösterici geçeceğini söyledi.

“Gayrimenkul alım ve satım işlerini Tapu Sicil Müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerin de yapılmasına imkan sağlıyoruz”

Noterlerin değişik görevleri bir arada yaptığını hatırlatan Bakan Bozdağ, noterlik üzerinden attıkları yeni adıma ilişkin şunları söyledi:

“Noterlik müessesesi bizim sistemimizde bir güven müessesesi. Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım ve satım işlerini Tapu Sicil Müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerin de yapılmasına imkan sağlıyoruz. Bu düzenlemeden sonra Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımı yapan her vatandaşımız bir yandan isterse Tapu Sicil Müdürlüklerine giderek bu işlemi yapabileceği gibi noterliklere de giderek bu işlemi yapabilecek. Noterlere gitmek veya Tapu Sicil Müdürlüklerine gitmek tamamen vatandaşımızın tercihine bırakılmaktadır. Ama noterliklere bu yetki ve görevin verilmesi vatandaşlarımız için çok büyük kolaylıklar ortaya çıkaracağına yürekten inanıyoruz. İnsanımız bu tercihten dilediğini kullanacak. Bu sistem, işleyecek.”

“Güvenlik riskleri hiç olmayacak”

Bozdağ, tapu devir işlemleri veya alım-satım işlemleri sırasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Noterler Birliği’nin ortak çalışmalar yaparak güvenli bir sistem hayata geçireceklerini savunarak, “İşlem noterde yapıldığı an, aynı şekilde Tapu Sicil Müdürlüğü’ne de aynı anda düşecek. Dolayısıyla arada bir fasıla da olmayacak. Güvenlik riskleri hiç olmayacak. Vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu koruyan güvenlik tedbirlerini de içeren adımlar bunun içerisinde olacaktır. Bu da sonra derece önemli ve yeni bir gelişmedir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
19°
açık