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Özdemir: “Kayseri’de 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır”
Bakan Bozdağ: "Kamuoyunda Isias otelle ilgili gizlilik kararı verildiğine dair iddialar var. Gizlilik kararı verilen herhangi bir soruşturma yoktur"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Genel 25.02.2023, 15:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.