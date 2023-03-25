Bakan Bozdağ, Ankara’da depremzedelerle iftar yemeğinde buluştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi’ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yemeğinde buluştu. Bakan Bozdağ, “18 bin 300 personel alımı için ilana çıkıyoruz” dedi.

Ankara’da bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi’nde depremzedeler ile iftar yemeğinde bir araya gelen Bakan Bozdağ, “Ramazan ayımız kutlu olsun. Ramazan ayı birliğin aydır diyoruz. Bu sene Ramazan ayına buruk girdik. Adalet Bakanlığında çalışan görevli arkadaşlarımızdan da hayatını kaybedenler oldu. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha böyle bir afet yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

“2024’ün Haziran ayında evi yakılan her bir vatandaşımıza müstakil konutlarını teslim etmiş olacağız”

Şehirlerin yeniden inşasına başlandığını belirten Bakan Bozdağ, “Ölenleri geri getirme gücümüz yok ama kalanlarımızın yaralarını sarmak, yıkılan binaları tekrar ayağa kaldırmak ve depremden kurtulan vatandaşlarımızı depreme karşı daha güvenli bir şekilde yaşatmak elbette mümkündür. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını sizde biliyorsunuz. 2024’ün Haziran ayında evi yakılan her bir vatandaşımıza müstakil konutlarını teslim etmiş olacağız. Sadece konut inşa etmeyeceğiz. O yöredeki sanatı ve kültürü geleceğe taşımız olacağız. Depreme karşı dayanaklı konutlar yapacağız. Yeni şehirler kuracağız ve insanlarımız daha iyi ve daha modern şekilde yaşayacaklardır. Bu bizim depremzedelere karşı boynumuzun şeref borcudur. Daha öncede Van’da, Bingöl’de İzmir’de yaşanan depremlerden sonra da biz vatandaşlarımıza deprem konutlarını vaktinden önce veya vaktinde teslim ettik. 17 Ağustos depreminden sonra yapılması gereken konutları da biz geldiğimiz dönemde yaptık. Yani milletimize ne söz verdiysek tarihinde yerine getirdik. Bunları şu yüzden söylüyorum. Bizim referansımız geçmişte yaptıklarımızdır. Biz yaptık ve yine yapacağız” şeklinde konuştu.

“Seçimleri de o nedenle öne aldık”

Seçimlerin zaman kaybetmeden çalışmak istendiği için öne alındığını söyleyen Bakan Bozdağ, “Seçimleri de o nedenle öne aldık. Türkiye seçim ne oldu ne olacak tartışmaları ile zaman kaybetmesin. Hemen önümüze bakalım ve geleceğimizi inşa etmeye başlayalım diye öne aldık. Derdimiz yaraları hızlıca sarmak. Derdimiz insanları yeni konutlara hızlıca yerleştirmek. Şimdi temelleri atıyoruz hızlıca onu da eleştiriyorlar. Hızlı çalışıyoruz eleştiriyorlar, doğru çalışıyoruz eleştiriyorlar, bekleseniz onu da eleştirecekler. Halihazırda ne yaparsak buna bir kulp takma gayretini görüyoruz. Bizim derdimiz en iyiyi en hızlı şekilde yapmaktır ve bunun gayreti içerisinde olmaktır” ifadelerine yer verdi.

“Adli hizmetlerde bir aksama olmasına izin vermedik”

Adli hizmetlerde aksama olmaması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Bozdağ, “Tabi Adalet Bakanlığı olarak biz bu dönemde adli hizmetlerin aksamaması için büyük bir çalışmayı ortaya koyduk. Adli hizmetlerde bir aksama olmasına izin vermedik. 881 hakim ve savcımızı bin 606 infaz koruma memurumuzu, 626 adli tıp personeli olmak üzere 4 bin 700 personelimizi gönüllü görevlendirme yaptık. Deprem bölgesinde görev alma talebinde bulunan personeli görevlendirdik. Bu vesile ile bölgede çalışan personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öte yandan deprem soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürümesi ve ihmal ve kusuru bulunanların belirlemesi için adli soruşturmalar başlatılmış, deliller toplanmış ve hiçbir delinin karartılmasına da izin verilmemiştir. Hiçbir enkaz delil toplanmadan kaldırılmamıştır. Soruşturmaların hızlı ve etkin bir şekilde yürümesi için Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurduk” diye konuştu.

“Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler ve süre uzatımı yapmayacağız”

Bazı adliyelerde süre uzatımının artık yapılmayacağını belirten Bakan Bozdağ, “Adliyelerle ilgili tedbirlerde aldık. 6 Şubat’tan sonra belli bir süre sürelerin durdurulması yönünde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini çıkardık ancak 6 Mart’tan itibaren bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler ve süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar: Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Gaziantep Nurdağı ve Islahiye hariç merkez ve ilçeleri olmak üzere uzatmaya gitmeyeceğiz. Diğer illerde ise ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay’ın merkezini uzatacağız ama ilçelerin bazısında uzatma olmayacak. Aynı şekilde Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın merkezlerinde uzatma yapacağız ve ilçeleri özel değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“18 bin 300 personel alımı için ilana çıkıyoruz”

Adalet Bakanlığının 18 bin 300 personel alacağını söyleyen Bakan Bozdağ, “Son olarak Adalet Bakanlığı olarak personel alım ilanına çıkacağız. Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 700 olmak üzere toplam 18 bin 300 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklere göre dağılımı ve müracaat tarih ve şartları Bakanlık tarafından ilan edilecek” şeklinde konuştu.