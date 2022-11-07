Bakan Bozdağ, Ağrı’daki trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığını bildirdi.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişilere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Bozdağ, kazayla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığını duyurdu.