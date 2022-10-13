Bakan Bilgin: "Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama iş verenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" dedi.