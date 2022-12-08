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Bakan Bilgin: “(EYT Hakkında)” En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın”
Bakan Bilgin: “(EYT Hakkında)” En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın”
Genel 08.12.2022, 23:48
Bakan Bilgin: “(EYT Hakkında)” En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın”
- “Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis’le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın”
- "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."