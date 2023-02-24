Bakan Bilgin, DİSK heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) heyetini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrasında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan’ın alınması gereken sosyal politika önlemlerine ilişkin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.