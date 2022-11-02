Bakan Akar’dan topçu alayına sancak teslimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 3’üncü Topçu Alay Komutanlığına sancak tevdi etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova’daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geldi.

Pençe Kilit Operasyonu dahil birçok önemli faaliyette görev alan 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 3’üncü Topçu Alay Komutanlığına sancak verme töreni Bakan Akar’ın tören alanındaki yerini almasıyla başladı.

Akar’ın alana gelişinde Mehmetçiği selamlamasının ardından sancak kıtası, sancağı tören platformuna götürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende ilk olarak komutanlığın, ardından da Alay Komutanı Albay Ercan Kenar’ın biyografisi okundu.

Sancağın bulunduğu platforma gelen Milli Savunma Bakanı Akar, "Albay Kenar, size ve 3’üncü Topçu Alay Komutanlığı’nın mensuplarına, kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak, yüce Türk milletinin alayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca, dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna nice şehitler vermiştir. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi, sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti, Sayın Cumhurbaşkanımız adına Milli Savunma Bakanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" sözlerini kullandı.

Akar, sancağı öperek Albay Kenar’a teslim etti. Albay Kenar da öperek sancağı teslim almasının ardından tören Bakan Akar’ın "sancak ilk teslim tutanağı"nı onaylamasıyla sona erdi.