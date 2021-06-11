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Bakan Akar’dan şehidin yakınlarına baş sağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit piyade er Rıdvan Sağdıç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Genel 11.06.2021, 07:45
Bakan Akar’dan şehidin yakınlarına baş sağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit piyade er Rıdvan Sağdıç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar yayımladığı mesajda, “Kahraman silah arkadaşımız, 10 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.
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