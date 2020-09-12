Son Dakika
Bakan Akar’dan İzmir Valiliğine ziyaret
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) KOMUTA KADEMESİ, İZMİR VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ.
Genel 12.09.2020, 15:01
2
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, İzmir Valiliğini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İzmir’deki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi bu kapsamda İzmir Valiliğini de ziyaret etti. Bakan Akar ve Komutanlar İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2020
|İmsak
|05:08
|Güneş
|06:35
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:26
|Yatsı
|20:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Karagümrük
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|21. Çaykur Rizespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Adanaspor
|0
|0
|4. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|5. Altay
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Samsunspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Ümraniye
|0
|0
|17. İstanbulspor
|0
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0