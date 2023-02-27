Bakan Akar’dan Hatay’ın Defne ve Kumlu ilçelerinde inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çadır kentte kalan depremzedeler ve kentin kanaat önderlerini ziyaret etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen Akar, onların taleplerini dinledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay’da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın deprem bölgesindeki incelemeleri de devam ediyor.

Defne ilçesindeki Atatürk Parkı’na giden Akar burada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan seyyar çamaşırhane, banyo ve tuvalet ile fırın ve mutfağın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, talimat verdi. Bir öğünde 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mutfak ile 15 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında incelemelerde bulunan Akar, özellikle hijyen ve su konusunda dikkatli olunması düzenli olarak bölgede bulunan TSK’a ait laboratuvarlarda bunların analizinin yapılmasının önemini vurguladı.

Çadır kentteki depremzedelerle bir araya gelen Akar, çocuklarla da yakından ilgilendi. Depremzedelerin taleplerini tek tek dinleyen Akar, "Deprem çok geniş bir alanda etkisini gösterdi. Bütün Bakanlıklar, kurum kuruluşlar, devletimiz, milletimiz bütün 85 milyon ayakta. Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" diye konuştu.

Vatandaşlar Bakan Akar’a teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" ifadesini kullandı

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile bölgenin dini kanaat önderlerinden bir derneğin fahri Başkanı Nasreddin Eskiocak’ın daveti üzerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten dolayı büyük onur duyduğunu dile getiren Eskiocak, "Hayır dualarımız hep sizlerle. Cenab-ı Allah Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, devletimize, milletimize, ordumuza zeval vermesin. Allah sizlere yardımcı olsun. Hem Türkiye’de hem sınır ötesinde bu millet için önemli vazifeleri yerine getiriyorsunuz. Depremin ardından bölgede devriye gezen Mehmetçiği görünce içimiz ferahlıyor. Ordumuzun katkısı çok önemli, bize güç katıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından bölgedeki çalışmalara katılmak üzere görevlendirilen MSB’ye bağlı fabrikalarda görevli işçilerle de bir araya gelen Bakan Akar daha sonra Kumlu ilçesine giderek AFAD Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalara ilişkin brifing aldı. Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti, taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Akar’a vatandaşlar “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından sağlanan imkanlar için teşekkür etti, “Deprem gecesinden beri bizlerle devamlı ilgileniliyor, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Biz sizlerden razıyız. Bu ülke hepimizin ülkesi inşallah birlik beraberlik içinde bu günleri atlatacağımıza inanıyorum. Allah bir daha bugünleri göstermesin” ifadelerini kullandı.