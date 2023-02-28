Bakan Akar’dan enkaz altından 326 canı çıkaran Mehmetçiğe tebrik ziyareti

Mehmetçik depremin hemen ardından 100 arama kurtarma timi ile katıldığı çalışmalarda 326 kişiyi enkaz altından kurtardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin arama kurtarma personeli ile bir araya gelerek onları tebrik etti, enkaz altındaki 19 kişiyi tespit eden Pamel ve Pazı olmak üzere taburdaki arama kurtarma köpekleri ile yakından ilgilendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri seferber olarak, AFAD ve valiliklerle koordineli şekilde ilk andan itibaren önemli görevler üstlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 29 arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği arama kurtarma timleri deprem bölgesinde 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel bölgedeki görevlerini sürdürmeye devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin hemen ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay’da ilk günden beri Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar’ın deprem bölgesindeki incelemeleri de sürüyor.

Bu çerçevede Antakya’daki çalışmaları inceleyen Akar, depremin hemen ardından zorlu hava şartları ve ulaşım koşullarına rağmen Hatay’a gelerek hemen arama kurtarma çalışmalarına başlayan Doğal Afet Arama Kurtarma Taburunun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, enkaz altındaki 19 kişiyi tespit eden Pamel ve Pazı olmak üzere taburdaki arama kurtarma köpekleri ile yakından ilgilendi.

Depremin ardından 24 kişiyi enkaz altından canlı olarak kurtaran personeli kahramanlıkları ve fedakarlıklarından dolayı tebrik eden Akar, “Büyük fedakarlık ve kahramanlık gösterdiniz. Tüm zorluklara rağmen ilk andan itibaren halkımızın yanına koştunuz. Alınlarınızdan öpüyor, sizleri kutluyorum” dedi.

Büyük bir felaketle karşılaşıldığını belirterek hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Bakan Akar, “Mehmetçik, depremle mücadele konusunda da büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla ilk andan itibaren milletinin yanında, görevinin başında yer almıştır. Acımız büyük bu yarayı milletçe hep beraber saracağımıza inanıyorum. Asker sivil herkes omuz omuza gerekeni yaptı, yapacak” diye konuştu.