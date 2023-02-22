Bakan Akar’dan depremin vurduğu İslahiye ve Nurdağı’nda inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini ziyaret etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay’da, Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip etmeyi sürdürüyor. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini de ziyaret etti. İslahiye’de Kalyon Konteyner Kent ve Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, vatandaşlar ve çocuklarla ilgilenen Akar, konteynerde yaşayan bir aileyi de ziyaret etti. Ardından Nurdağı’na geçen Bakan Akar, burada da konteyner kent ve çadır sosyal alanlarında incelemelerde bulundu. Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Gaziantep Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi’ne de giderek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar, “Bu asrın felaketinde millet birbirine sarıldı, tek yumruk ve tek yürek, devletiyle omuz omuza oldu. Hep birlikte yaraları saracağız” dedi.