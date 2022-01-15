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Bakan Akar’dan Akçakale’deki saldırı sonrasında başlatılan “cezalandırma operasyonları”na ilişkin açıklama
Bakan Akar’dan Akçakale’deki saldırı sonrasında başlatılan “cezalandırma operasyonları”na ilişkin açıklama
Genel 15.01.2022, 09:46 15.01.2022, 10:37
Bakan Akar’dan Akçakale’deki saldırı sonrasında başlatılan “cezalandırma operasyonları”na ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında "Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Bakan Akar'dan Akçakale'deki saldırı sonrasında başlatılan “cezalandırma operasyonları”na ilişkin açıklama: “Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi”