Bakan Akar:Bize düşen görev Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha da derinleştirmek daha da ileri taşımaktır. Böylece geleceğe güçlü ve emin şekilde bakabiliriz

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Türkü gazilerimizle buluşmasında “Bize düşen görev Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha da derinleştirmek daha da ileri taşımaktır. Böylece geleceğe güçlü ve emin şekilde bakabiliriz.” dedi.