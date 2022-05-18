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Bakan Akar:Bize düşen görev Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha da derinleştirmek daha da ileri taşımaktır. Böylece geleceğe güçlü ve emin şekilde bakabiliriz
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Türkü gazilerimizle buluşmasında “Bize düşen görev Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha da derinleştirmek daha da ileri taşımaktır. Böylece geleceğe güçlü ve emin şekilde bakabiliriz.” dedi.
Genel 18.05.2022, 22:43
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Türkü gazilerimizle buluşmasında “Bize düşen görev Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha da derinleştirmek daha da ileri taşımaktır. Böylece geleceğe güçlü ve emin şekilde bakabiliriz.” dedi.