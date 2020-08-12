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Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları Azerbaycan’a gitti
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER VE KUVVET KOMUTANLARI İLE AZERBAYCAN'A GİTTİ.
Genel 12.08.2020, 19:08
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan’a gitti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan’a gitti.
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan’daki programları kapsamında, yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın seçkin gözlemci gününe katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.
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