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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasındaki sahra hastanesini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınında, sınırın sıfır noktasında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
Genel 25.05.2022, 12:35
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınında, sınırın sıfır noktasında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.