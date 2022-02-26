Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar, Türkiye’nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.