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6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili soruşturmada Kadir İstekli, Pendik’te gözaltına alındı.
Bakan Akar, Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi olarak atanan Angılı’yı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Kosova Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak atanan Sabri Tunç Angılı’yı kabul etti.
Genel 14.12.2022, 21:36
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Kosova Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak atanan Sabri Tunç Angılı’yı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Kosova Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak atanan Sabri Tunç Angılı’yı kabul etti” ifadeleri kullanıldı.