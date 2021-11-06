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Bakan Akar TSK komuta kademesiyle Azerbaycan Büyükelçiliği’nin ’Zafer Günü’ kutlamasına katıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak merkez çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Bizim amacımız ateşkesin sürekliliği ve bunun sonunda bölgeye istikrarın gelmesidir” dedi.

Genel 06.11.2021, 07:51
Bakan Akar TSK komuta kademesiyle Azerbaycan Büyükelçiliği’nin ’Zafer Günü’ kutlamasına katıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak merkez çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Bizim amacımız ateşkesin sürekliliği ve bunun sonunda bölgeye istikrarın gelmesidir” dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Akar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin büyük zaferini tebrik ederek sözlerine başladı.

İki ülke arasında dostluktan öte kardeşlik bağlarının bulunduğunu, iş birliğinin tüm alanlarda artarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Bunun sonunda sadece Azerbaycan ve Türkiye’nin değil, tüm bölge ülkelerinin de güven ve refah içinde yaşama noktasına geleceğini biliyoruz, temenni ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuları tüm platformlarda tüm muhataplarımıza tekrar tekrar anlattık, anlatmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın 30 sene önce Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal ettiğini hatırlatan Bakan Akar, “"Başta Hocalı’da olmak üzere Ermenistan tarafından oradaki kardeşlerimiz, masum insanlar katledildi. Tüm bunlar yapılırken AGİT ve bunun içinden çıkan Minsk, ’bu sorunların görüşmeler yoluyla çözüleceğini’ ifade ettiler. 30 yıl beklendi. Fakat maalesef acı bir şekilde gördük ki hiçbir tedbir alınmadı, hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Bunun sonunda Azerbaycanlı kardeşlerimiz ’yeter artık’ diyerek 44 günde büyük bir zafere ulaştılar ve öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardılar. Bunun sonunda ne oldu? Bunun sonunda Türk’ün gücünü bütün dünyaya gösterdiler. Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in liderliğiyle kazanılan zaferinin kıymetinin bilinmesinin önemine değinen Bakan Akar, "Bundan geri dönüş olmaması için alınması gereken tedbirlerin hepsini gece-gündüz çalışmak suretiyle almamız lazım" dedi.

“Bizim amacımız ateşkesin sürekliliği ve bunun sonunda bölgeye istikrarın gelmesidir”

İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askerî eğitim ve iş birliğinin devam ettiğini belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

"TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak merkez çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Bizim amacımız ateşkesin sürekliliği ve bunun sonunda bölgeye istikrarın gelmesidir. Bu istikrar sadece Azerbaycan ve Türkiye için gerekli değil. Eğer Sayın Aliyev’in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın barış elini anlayabilir, bu barış elini tutarsa Ermenistan’ın da hem güvenlik hem refah bakımından kazançlar sağlayacağını görüyoruz, herkesin de görmesini istiyoruz. Bu konuda bizim vizyonumuz çok geniş. Gerekirse altılı dahi toplantılar yapmak suretiyle tüm Kafkasya’nın güvenlik ve refahı için çok önemli adımların atılabileceğini hepimiz biliyoruz"

TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı arama ve imha faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini bilgisini veren Bakan Akar, "Bugüne kadar büyük temizlik yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. Temizlenen bu bölgelerde süratle diğer iş kolları, tarım ve hayvancılık devreye girerek bölgenin refah bölgesi olmasına da gayret gösterilmektedir. Bu Ermenistan dahil hepimiz için bir fırsattır" dedi.

Atatürk’ün "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz; sevinci bizim sevincimizdir", Haydar Aliyev’in ‘Tek millet iki devlet"’ ifadelerini hatırlatan Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak tarihi, değerleriyle kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu vurguladı.

Sözlerinin sonunda kahramanlık destanı yazan şanlı Azerbaycan ordusunun her bir ferdini tebrik eden, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Bakan Akar, sözlerini, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa, çok Yaşa Azerbaycan, Yaşasın Türkiye, Azerbaycan kardeşliği" ifadesiyle tamamladı.

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