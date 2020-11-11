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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, RUSYA SAVUNMA BAKANI SERGEY ŞOYGU İLE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Genel 11.11.2020, 00:10
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye’deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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