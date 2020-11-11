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Şanlıurfa Mardin karayolunda turistleri taşıyan yabancı plakalı otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, RUSYA SAVUNMA BAKANI SERGEY ŞOYGU İLE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Genel 11.11.2020, 00:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ’da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye’deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.