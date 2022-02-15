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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
Bakan Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu’yu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu’yu kabul etti.
Genel 15.02.2022, 16:29 15.02.2022, 16:38
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu’yu kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu’yu kabul etti. Petrescu’yu makamında ağırlayan Bakan Akar, daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.