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Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari’ye harekat merkezine gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari/Yüksekova’daki harekat merkezine gitti.
Genel 25.04.2021, 20:50
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari/Yüksekova’daki harekat merkezine gitti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Irak kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari/Yüksekova’daki harekat merkezine gitti. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Yüksekova’daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.