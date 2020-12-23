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Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hussain’i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mian Muhammed Hilal Hussain’i kabul etti.
Genel 23.12.2020, 14:54
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mian Muhammed Hilal Hussain’i kabul etti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mian Muhammed Hilal Hussain’i kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
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