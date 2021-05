Bakan Akar: “Orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak’ın kuzeyinde olduğumuzu herkesin bilmesi lazım”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile ilgili, "Tek amacımız terörle, teröristle mücadele. Irak’ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak’ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük Donanma Komutanlığına geldi. Denetleme ve incelemelerde bulunan Akar’a, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından brifing verildi. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Levendler ile iftar yaptı. Burada, personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazifesinin, asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla karada, denizde ve havada ülkenin hak, alaka ve menfaatleri korumak olduğunu söyledi. Çalışmalarının en önemli kısmını terörle mücadele faaliyetlerinin oluşturduğunu belirten Akar, bu kapsam en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele yürüttüklerini vurguladı.

“Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında bugüne kadar toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi"

Mehmetçiğin terörle mücadele önemli başarılar elde ettiğini ve bu başarıların aktif bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, "Taarruzi anlayışla yapılan bu faaliyetlerimiz, daha da artan bir tempoda sürdürmek suretiyle aziz milletimizi inşallah bu terör belasında kurtaracağız. 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 953 terörist etkisiz hale getirildi. Önemli olan en son teröristin etkisiz hale getirilmesi. Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere, tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak’ın arazi şartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak’ın kuzeyinde olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Irak’ın kuzeyin yuvalanan ve 40 yıldır 40 bin vatandaşımızın hayatına kasteden bu terörün bitmesi için yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında bizim ne Irak’ın ne Suriye’nin kuzeyinde başkaca bir amacımız söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarındaki son durumu da değerlendiren Bakan Akar, "Bu operasyonlarımız yoğun ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Son olarak bir mağarada 6 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan’da bugüne kadar bizim gözümüzle gördüğümüz toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

“Mutlaka idari ve adli soruşturma yürütülüyor”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Covid-19 vakaları görülme oranın düşüklüğü bakımından dünyanın sayılı silahlı kuvvetlerinden biri olduğunu belirten Bakan Akar, "Her olayda personelin güvenliği için alınabilecek bütün tedbirleri alıyoruz. Bunu sonuna kadar takip ediyoruz. Her zaman, her olayda mutlaka idari bir soruşturma yapılıyor, adli bir soruşturma yapılıyor. Soruşturmanın sonuçlarına göre işlemler yapılıyor. Herhangi bir şekilde göz ardı etmek filan yok. Bu ister Covid-19 vakası olsun, ister intihar vakası olsun, ister ölümlü vakalar olsun, ister kaza olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu konuda örnek düzeyde personelinin her şeyiyle yakından ilgilidir. Bununla ilgili çok gelişmiş kurallarımız var, teamüllerimiz var. Bunları eksiksiz yerine getiriyoruz. Mutlaka idari ve adli soruşturma yürütülüyor. Bunların sonucuna göre ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalılar"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının her zeminde savunulacağının altını çizen Bakan Akar, Yunanistan ile ilişkilere de değinerek, "Biz diyalog istiyoruz, siyasal çözümler bulmak istiyoruz. Fakat biz ne kadar iyi niyetli yaklaşırsak yaklaşalım Yunanlı komşularımız, olayları tırmandırmakta, gerilimi artırmakta, tahrikkâr ve tehditkâr dil kullanmakta. Bununla bir yere varamayacaklarını anlamayacak kadar da hata içerisindeler. Türkiye’ye karşı bu tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki duruşumuzla siyasal çözüm arayışlarının önünü açtığımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, kimsenin toprağında gözünün olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Herkesin, tek zerre dahi hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi de çok iyi bilmesi lazım. Bizim ’diyalogla bu sorunları çözelim’ dememiz, herhangi bir şekilde zafiyet olarak algılanmamalı. Bu bir zafiyet değil. İki komşu arasında dostane bir şekilde yaşamanın yollarını konuşuyoruz" dedi.