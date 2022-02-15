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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’e ulaştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e ulaştı.
Genel 15.02.2022, 22:19
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de" denildi.