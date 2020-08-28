Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk Bakanı askeri törenle karşılarken, her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya’daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.