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Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, LİBYA İÇİŞLERİ BAKANI FETHİ BAŞAĞA İLE BİR ARAYA GELDİ.
Genel 28.08.2020, 09:34
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk Bakanı askeri törenle karşılarken, her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya’daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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