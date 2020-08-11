Bakan Akar, komutanlarla video konferans toplantısı gerçekleştirdi
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, GENELKURMAY KARARGAHI BAŞTA OLMAK ÜZERE KUVVET KOMUTANLIKLARI VE BÖLGEDEKİ BİRLİK KOMUTANLARINA VİDEO TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE BAĞLANARAK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ. BAKAN AKAR, DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE VE KKTC’NİN YER ALMADIĞI HİÇBİR PROJENİN YAŞAMA ŞANSI OLMADIĞINI VE BÖLGEDE HİÇBİR OLDUBİTTİYE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ İFADE ETTİ.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına telekonferans yöntemiyle bağlanarak toplantı gerçekleştirdi. Bakan Akar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak toplantı gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın video telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulundu.
Oruç Reis için tüm tedbirler alındı
Halihazırda devam eden faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Akar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma yapacak olan MTA Oruç Reis gemisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatan Bakan Akar, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.
Türkiye’nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.
Terörle mücadele tavizsiz sürecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıda, teröristlerle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonların süreceğinin altını çizdi.
Bakan Akar, büyük bir dikkat ve titizlikle uygulanan korona virüs ile mücadelenin de kararlıkla devam edeceğini kaydetti.
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