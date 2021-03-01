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Bakan Akar, komutanlar ve bakan yardımcılarıyla video konferans ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.
Genel 01.03.2021, 15:11
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi.