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Bakan Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim ile görüştü
KATAR'A ZİYARET GERÇEKLEŞTİREN MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, KATAR EMİRİ ŞEYH TAMİM BİN HAMAD AL THANİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ. ZİYARETTE İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI.
Genel 19.07.2020, 17:59
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Katar’a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar’a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı kabul etti. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
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