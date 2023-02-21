Bakan Akar: “Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş Mesut Taşar, 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileri

Bakan Akar: “Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş Mesut Taşar, 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”