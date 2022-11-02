Bakan Akar, Hakkari’de esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hakkari’de esnafı gezdi, vatandaşla sohbet etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hakkari’deki Dağ ve Komando Tugayında faaliyetlere ilişin brifing alan talimatlar veren Akar daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesi ile kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

İstiklal Caddesi boyunca esnaf ziyareti gerçekleştiren Bakan Akar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra bir kafede vatandaşlarla bir araya gelen Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız, devletimiz yoğun bir çalışma içinde. Büyük bir süratle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, 85 milyon milletimizin geliştiğini, ilerlediğini, daha müreffeh bir hale geldiğini göreceğiz. Sıkıntıları gidermek için aralıksız çalışıyoruz. Bu konuda birbirimize güvenecek, inanacak, birlikte çalışacak, tek yumruk tek yürek olacağız. Doğunun batıdan, kuzeyin güneyden farkı yok. Tek vatan ve tek millet diyoruz. Önümüzdeki günlerin daha müreffeh olacağına inanıyoruz.”

Vatandaşlar da Bakan Akar’ı ve komutanları Hakkari’de görmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Sayenizde rahat ve huzur içinde yaşıyoruz. Güvenlik arttı, huzur geldi. Huzurla birlikte yatırım arttı. Durumumuz geçmişten daha iyi inşallah gelecekte daha da iyi olacak” dedi.