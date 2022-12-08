Bakan Akar: “Finlandiya’da memorandumu destekleyen açıklamalar yapıldı ancak gözle görülür somut adımlar bekliyoruz"

- "PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri tarafından Finlandiya’da yapılan faaliyetlerin devam etmesinden rahatsız olduğumuzu ve endişe duyduğumuzu ifade ettim."