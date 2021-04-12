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Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo’yu kabul etti.

Genel 12.04.2021, 16:36
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Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo’yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo’yu kabul etti. Bakanlıkta basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.
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