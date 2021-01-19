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Bakan Akar Erbil’e hareket etti
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil’e geçti.
Genel 19.01.2021, 00:12
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler Bağdat temaslarını tamamlayarak Erbil’e geçti.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Bağdat’taki yoğun temasları tamamlayarak Erbil’e geçti.
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