Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı’nın (SAHA Expo) açılışının ardından Hasanov ile bir araya geldi. Askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin "Tek millet iki devlet" anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini ve Ermenistan’ın tahriklerini bırakması, Azerbaycan ile vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakereleri ve iş birliğine odaklanması, uzatılan barış elini tutmasının gerekliliği ifade etti. Bakan Akar, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşleriyle tek yumruk olmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmede, Hava Kuvveleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.