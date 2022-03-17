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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 yaşındaki kaleci Berke Özer ile yeni sezonda yolların ayrılacağını açıkladı.
Bakan Akar, 18 Mart Çanakkale Deniz Seferi ve Şehitleri Anma Günü töreninde konuştu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Deniz Seferi ve Şehitleri Anma Günü töreninde konuştu.
Genel 17.03.2022, 17:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Deniz Seferi ve Şehitleri Anma Günü töreninde konuştu.