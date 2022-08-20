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Bakan Akar: “1 Ağustos’tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27’si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanların

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Genel 20.08.2022, 16:29
Bakan Akar: “1 Ağustos’tan bu yana toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27’si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanların

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

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