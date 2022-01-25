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Bakan Adil Karaismailoğlu: “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’a gidiyor.
Bakan Adil Karaismailoğlu: “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz şekilde devam edeceğini bildirdi.
Genel 25.01.2022, 00:55
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz şekilde devam edeceğini bildirdi.
Bakan Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.