"BAK Kadıköy" arama-kurtarma çalışmaları için yola çıktı

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı "BAK Kadıköy", Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Kadıköy Belediyesinin afetlerle mücadelede eğitimli ve uzman ekibi BAK Kadıköy, AFAD’ın çağrısıyla merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerden de hissedilen deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sabahın erken saatlerinde ekiple buluştu ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından Afet Koordinasyon Merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde ilçe belediye başkanlarıyla birlikte deprem çalışmalarıyla ilgili toplantıya katılan Odabaşı, "Dileğimiz bir an önce bölgedeki yaraları hızlıca sarmak. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

"Orta Seviye Arama Kurtarma" akreditasyonunun sahibi olarak AFAD koordinasyonunda afetlere müdahale edebilecek yetkiye sahip BAK Kadıköy’ün 30 kişilik uzman ekibi, arama köpeği Lena’yla yola çıktı. Lena köpekli arama timleri, yeterlilik sınavını başarıyla geçip hızlı organize olarak, acil müdahale etme donanımına sahip. BAK Kadıköy, arama çalışmalarında görev alabilecek sertifikanın da sahibi konumunda bulunuyor.

Gezici aşevi afet bölgesinde sıcak yemek dağıtacak

Kadıköy Belediyesinin ilçeyi muhtemel afetlere hazırlamak için yaptığı çalışmalar çerçevesinde bünyesine kattığı 2 adet gezici aşevi tırı da afet bölgesinde sıcak yemek dağıtmak için yola çıktı. Her bir aşevi tek seferde 3 bin kişilik yemek dağıtma kapasitesine sahip.

Yardım için kriz masası oluşturuldu

Öte yandan, Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa’da bulunan ana binası ve bahçesinde vatandaşlardan gelecek yardımların toplanması için kriz masası oluşturuldu. Öncelikli olarak ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, hijyen seti, yastık, gıda kolisi, kadın pedi, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti ve bebek maması gibi ihtiyaçlar toplanacak.