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Bahreyn Başbakanı el-Halife toprağa verildi

GEÇTİĞİMİZ ÇARŞAMBA GÜNÜ ABD'DEKİ BİR HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN BAHREYN BAŞBAKANI HALİFE BİN SELMAN EL-HALİFE, BUGÜN BAHREYN'DE DÜZENLENEN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

Genel 13.11.2020, 13:51
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Bahreyn Başbakanı el-Halife toprağa verildi

Geçtiğimiz Çarşamba günü ABD’deki bir hastanede hayatını kaybeden Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, bugün Bahreyn’de düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bahreyn Başbakanı 84 yaşındaki Halife bin Selman el-Halife, geçtiğimiz Çarşamba günü ABD’deki hastanede hayatını kaybetmişti. El-Halife’nin naaşı bugün Bahreyn’in Er-Rifaa kentindeki Şeyh İsa bin Salman Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Haninia Mezarlığına toprağa verildi. Cenaze namazına Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife ve el-Halife’nin akrabalarının yanı sıra çok sayıda Bahreynli yetkili katıldı.

1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife’nin hayatını kaybetmesinin ardından Kral Hamed bin İsa el-Halife, veliaht Prensi Selman bin Hamad el-Halife’yi başbakan olarak atamıştı.
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