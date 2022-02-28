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Bahçeşehir Üniversitesinden savaş mağduru üniversite öğrencilerine destek

Ukrayna’daki savaşta mağdur olan üniversite öğrencilerine Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından kontenjan uygunluğuna göre ücretsiz eğitim imkanı sunulacak. Misafir öğrenci statüsünde üniversite eğitimi almak ya da eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, bahar döneminde ücretsiz olarak okuyabilecek.

Genel 28.02.2022, 10:29
Bahçeşehir Üniversitesinden savaş mağduru üniversite öğrencilerine destek

Ukrayna’daki savaşta mağdur olan üniversite öğrencilerine Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından kontenjan uygunluğuna göre ücretsiz eğitim imkanı sunulacak. Misafir öğrenci statüsünde üniversite eğitimi almak ya da eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, bahar döneminde ücretsiz olarak okuyabilecek.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş devam ederken, Ukrayna’da üniversite hayatına devam eden Türk öğrenciler başta olmak üzere binlerce öğrenci çıkan savaştan dolayı mağdur oldu. Ukraynalı vatandaşların komşu sınırlara doğru yola çıktığı öğrenilirken, aralarında çocukların da olduğu binlerce kişi savaşın mağduriyetini yaşamaya devam ediyor. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından ise Ukrayna’da eğitimini sürdüren Türk öğrencilere ve AB pasaportu olan Ukraynalı öğrencilere yönelik, ücretsiz üniversite eğitimi verileceği açıklandı. Savaş döneminde öğrencilerin mağduriyetlerini giderebilmek ve eğitimlerine ara vermemeleri için destek olmak adına üniversite tarafından sağlanan imkan bahar dönemi boyunca devam edecek.

“Araştırmacıları ve akademisyenleri de üniversitemize davet ettik”

Üniversite olarak öncelikli olarak eğitimin nitelikli ve kapsayıcı olarak devam etmesini sağlamak olduğunun altını çizen Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Ukrayna’da savaşın mağduriyetini yaşayan binlerce kişi arasında gençler de var. Bu gençler eğitimlerine şu anda devam edemiyorlar ve biz de onlara destek olmak istiyoruz. Ukrayna’da önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde veya dil okulunda eğitim almakta olan Türk öğrencilere ve AB pasaportu olan Ukraynalı öğrencilere yönelik misafir statüsünde, mağduriyetlerini giderebilmeleri için kontenjan uygunluğuna göre bahar döneminde karşılıksız eğitim - öğretim imkanı sağlayacağız. Bununla birlikte, Üniversite olarak Ukrayna’da 3 Üniversite 1 Enstitü ile iş birliği anlaşmalarımız bulunuyor. Burada çalışmalarına devam eden araştırmacıları, akademisyenleri de üniversitemize davet ettik. Buradaki amacımız; eğitimin sürekliliği kapsamında gençlerimizin ve bilim insanlarının eğitim ve araştırma süreçleri sekteye uğramaksızın devam etmelerine destek vermektir.” dedi.

Savaş mağduru Türk ve ab pasaportlu Ukraynalı öğrenciler yararlanabilecek

Üniversite tarafından misafir statüsünde özel öğrenci sayılacak olan öğrencilere, mağduriyetlerini giderebilmeleri için 1 dönem olacak şekilde ücretsiz üniversite imkanı sağlanacak. Verilecek eğitimin detaylarından bazıları ise şu şekilde; misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik bölüm/programın önerisi ve ilgili dekanlık/müdürlüğün onayı ile yapılacağı açıklandı. Ayrıca özel statüde eğitim alacak öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verileceği de belirtildi. Başvuruların ise ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirileceği ve başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanacağı ifade edildi.

Lisanüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilecek öğrenciler için ise, kabulü ve enstitüde alacağı dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının/koordinatörlüğünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirleneceği belirtildi. Ayrıca özel öğrencilerin aldıkları dersler ve başarıları hakkında kendilerine bir belge de verilecek. Gerekli şartları yerine getirerek lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin üniversitede özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin muafiyet işlemlerinde, en fazla dört dersini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünün teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebileceği ifade edildi.

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