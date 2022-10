Bahçeşehir Kolejinden Cumhuriyet’in 99. yıldönümüne özel kutlama

Bahçeşehir Koleji, Cumhuriyet Bayramı’nı 22 Ekim Cumartesi akşamı TİM Show Center’da düzenlenen “Kurtuluşun Adı Cumhuriyet” gecesiyle kutladı. Oyuncu Hasibe Eren’in sesinde Kurtuluş mücadelesinin anlatıldığı geceye katılanların adeta tek yürek olduğu gecede Cumhuriyetimizin 99. yıldönümü coşku ve heyecanla kutlandı.

Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’nı oyuncu Hasibe Eren’in sesinden Kurtuluş mücadelemizi Mustafa Kemal’in kahramanlarının anlattığı, müzik ve tarihi buluşturan özel bir geceyle kutladı. 22 Ekim Cumartesi akşamı TİM Show Center’da düzenlenen geceye Bahçeşehir Koleji Kurucusu Semra Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, kampüs yöneticileri, veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Vekili Begüm Yücel de katıldı. Yücel, kurtuluş mücadelesi dönemine ait bir Türk bayrağını “Bayrağımız da cumhuriyetimiz de sizlere emanet” diyerek öğrencilere teslim etti.

“Kurtuluşun Adı Cumhuriyet” diyerek Mustafa Kemal Atatürk’ü görmeden tanımadan, ona inanan ve Cumhuriyet için mücadele eden tüm kahramanların anıldığı geceye, öğrencilerden oluşan 29 Ekim Cumhuriyet Gençleri korosu da birbirinden özel marşlar ve şarkılarla eşlik etti. Sanat yönetmenliğini Yasin Soy’un üstlendiği gecede koro Gençlik Marşı, İzmir Marşı, Vatan Marşı’nın yanı sıra Çanakkale Toz Duman, İzmir’in Kavakları, Efe’m şarkılarını seslendirdi. Geceye özel hazırlanan 3D Atatürk Hologramı ise tüm davetlileri hayran bıraktı.

Gecede konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, şunları söyledi: “Atatürk’ün çok sevdiğim bir sözü var: ‘Okul genç dimağlara, insanlığa hürmeti, millet ve memlekete muhabbeti, şeref-i istiklâli öğretir.’ Biz de çocuklarımıza sadece matematik, fen bilgisi, tarih, Türkçe öğrenmiyor; bu memlekete yakışır evlatlar olmaları için verdiğimiz çağdaş eğitimle Atamızın izinden giden, ülkesini seven ve koruyan, dünyayla bütünleşmiş, hep ileriyi hedefleyen, fark oluşturan gençler yetiştiriyoruz. Bugün buradaysak, özgürsek, güçlüysek bunu Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve Atamızı görmeden tanımadan, ona inanan, seven, yoldaş olan kahramanlara borçluyuz. Bu topraklar için canını siper eden her kahramanı saygıyla anıyoruz. Tıpkı onlar Atamızı görmesek de tanımasak da onu gönülden sevmeye, fikirlerine ve bize bıraktığı vatana sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu geceyi gerçekleştirmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, Cumhuriyet meşalesinin altında nice nice yılları birlikte kutlamayı diliyorum.”