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Bahçesaray’da lapa lapa kar yağışı altında teröre lanet yürüyüşü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek PKK terör örgütüne lanet yağdırdı.

Genel 19.02.2021, 15:42
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Bahçesaray’da lapa lapa kar yağışı altında teröre lanet yürüyüşü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek PKK terör örgütüne lanet yağdırdı.

Gara bölgesinde 13 sivili vahşice şehit eden PKK terör örgütüne tepkiler devam ediyor. Van’ın Bahçesaray ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla lapa lapa kar yağışı altında yürüyüşe geçti. Bahçesaray Kaymakamlığı ve belediyesinin de destek verdiği yürüyüşte sık sık ‘kahrolsun PKK ve şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı atan kalabalık, Feqiye Teyran Kütüphanesi önüne kadar yürüdü. Burada yapılan duanın ardından kalabalık dağıldı.

Yürüyüşün ardından bir açıklama yapan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 13 Şubat günü Irak’ın Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK’nın 13 silahsız ve masum insanı feci şekilde şehit etmesi nedeniyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek, “Buradan şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu eli kanlı terör örgütü yıllardır ülkemizin başına çöken adeta bir kara bela haline gelmiştir. Yıllardır bu ülkenin nice askerlerini, polislerini, öğretmenlerini, devlet çalışanlarını ve sivillerini katletmiştir. 35 yılda 20 bin pırıl pırıl gencimizi dağa kaçırmıştır. Bugüne kadar on binlerce vatan evladımızı acımasızca şehit etmiştir. Bu eli kanlı terör örgütü ülkemizin dört bir yanında çeşitli katliamlar yaparak çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. İlçemizde yapılan Sündüz ve Karabet katliamları, bunun yanı sıra 1993 Başbağlar katliamı, 1987 Pınarcık katliamı, 1993 yılında 33 askerimizi vahşice şehit ederek Bingöl katliamını yaptılar ve bunun gibi onlarca insanlık dışı kahpelik yaptılar. Bu alçak terör örgütünü Allah kahru perişan eylesin. Aynı şekilde bu terör örgütünün iç ve dış destekçilerine Allah fırsat vermesin. Bu saldırı son olsun. Daha fazla askerimizin, polisimizin ve sivil vatandaşımızın şehit olmasını istemiyoruz. Artık bu terör belasının yakamızdan düşmesini diliyoruz. Buradan Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan annelerimizin şerefli duruşunu alkışlıyor ve Bahçesaray halkı olarak sonuna kadar yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum. Buradan o çocuklara da çağrıda bulunuyorum, ailenizin daha fazla perişan olmasına izin vermeyin. Annelerinizin kederli bekleyişlerine artık son verin. Zalim terör örgütü PKK’nın elinden kurtulup devletinizin şefkatli kollarına gelin. Buradan her zaman söylediğimiz gibi şu sözlerimizi tekrarlıyorum. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
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