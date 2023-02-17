Bahçelievler’de tedavileri süren yaralı depremzedeler ziyaret edildi

11 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yıkılan binaların altından kurtarılarak Bahçelievler’e getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi sürüyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, tedavileri Bahçelievler’de özel bir hastanede devam eden yaralı depremzedeleri ziyaret edip ihtiyaçlarını sordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremde enkaz altından çıkarılan vatandaşlar, ülkenin farklı illerindeki hastanelere kaldırıldı. Depremin üzerinden 12 gün geçerken, yıkılan binaların altından kurtarılarak Bahçelievler’e getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi de sürüyor. Bu çerçevede depremzedeleri yalnız bırakmayarak Bahçelievler’de tedavisi süren vatandaşları ziyaret eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, depremzedelerin ihtiyaçlarını sorarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Sağlık durumları iyi"

Depremzedelerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Hastane yöneticilerinden depremzede kardeşlerimizin tedavi süreçlerini sorduk. Devletimiz tüm imkanlarını tedavileri süren depremzedeler için seferber etmiş durumda. Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak zorlukları birlikte aşacağız. Gün birlik olma zamanı" dedi.