Bahçelievler’de hasar gören binaya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Bahadır, "Zarar gören binanın duvarları, yıkımı gerçekleştiren ilgililer tarafından karşılanacaktır ”

Bahçelievler’de bir bina kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı gerçekleştirildiği esnada yanında bulunan binanın hasar görmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Yıkımın 5 dakikasında üstten kepçeyi vurduğu gibi yıkılması gereken bina yıkılıyor. Plansız düzensiz olarak yıkılıyor. Yanındaki 2005 yapımı binanın duvarlarına zarar veriyor. Eski binada kimse yoktu ama yine de AFAD’a haber verdik. Zarar gören binanın duvarları, yıkımı gerçekleştiren ilgililer tarafından karşılanacaktır ” dedi.

Bugün öğlen saatlerinde Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde bir bina kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı gerçekleştirildiği esnada kepçe operatörü, yanında bulunan binanın 3 katına hasar verdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, zarar gören binanın duvarları yıkımı gerçekleştiren ilgililer tarafından karşılanacağını belirtti. Başkan Bahadır, zarar gören binada yaşayan vatandaşların konaklamalarını belediye tarafından karşılanacağını söyledi. Öte yandan sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı da öğrenildi.

“Zarar gören binanın duvarları, yıkımı gerçekleştirilen müteahhit tarafından karşılanacaktır”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “bugün maalesef üzücü bir olayımız oldu 6 katlı eski bir binamız kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkım ruhsatı alıyoruz sabah. Öndeki arsa boş görüyorsunuz orayı yıkmış bugün de arkadaki yeri yıkmaya çalışıyor. Ama maalesef tabi ki onu teknik arkadaşlar inceleyecek sonra savcılık karar verecektir. Yıkımın 5 dakikasında üstten kepçeyi vurduğu gibi yıkılması gereken bina yıkılıyor. Plansız düzensiz olarak yıkılıyor. Yanındaki 2005 yapımı binanın duvarlarına zarar veriyor. Eski binada kimse yoktu ama yine de AFAD’a haber verdik. Onlar bakacaklar. Bu zarar gören binadaki vatandaşlarımızı da tahliye ettik. Mühürledik orayla ilgili incelemeyi yapıyoruz. Önlem alındığı iddia ediliyor ama tabiki onu teknik ekip ve savcılık karar verecek. Zarar gören binanın duvarları, yıkımı gerçekleştirilen müteahhit tarafından karşılanacaktır” diye konuştu.