Bahçelievler’de eğitimlerini tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı

Bahçelievler Belediyesi, Marmara Üniversitesi işbirliği ve TÜBİTAK desteğiyle kadınlara yönelik dijital pazarlamadan, etkili iletişime yönelik eğitim verdi. 30 saatlik eğitimi tamamlayan girişimci kadınlar sertifikalarını aldı.

Bahçelievler Belediyesi, Marmara Üniversitesi işbirliği ve TÜBİTAK desteğiyle özellikle ev kadınlarına yönelik dijital pazarlama ve iletişimine yönelik eğitim desteği sağladı. Her yaş kesiminden kadınlar Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde, girişimcilik, etkili iletişim, dijital pazarlama, sosyal medya ve e-ticaret konularında alanında uzman hocalar tarafından eğitim gördü. 30 saatlik eğitimi tamamlayan girişimci kadın adayları kursun sonunda sertifika almaya hak kazandı.

“İlgi yoğun”

Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Fatma Eroğlu, ek eğitimler koymak istediklerini ifade ederek, “Eğitim aslında yoğunlaştırılmış bir eğitim. Yaklaşık üç gündür devam ediyor ama eğitime olan talep o kadar fazla ki bize de önümüzdeki süreç için yol göstermiş oldu. Bu tip eğitimlere olan ihtiyacı gösterdi. Kadın girişimci ve kooperatiflerimizin bu anlamda ilgili ve girişimci olduklarını görmüş olduk. Şu anda çok fazla ilgi var ilk başta onlarda nasıl olacağını bilmiyorlardı, birçok kursa katılan kadınlarımız var ama bu şekilde; girişimcilik, dijital, satış pazarlama gibi paketin onlar için çok faydalı olduğunu söylediler. Kursa katılım azalmadan devam ediyor ek eğitimler koymayı düşünüyoruz. Bakış açıları değişiyor, girişimci vizyona sahip oluyorlar, ürünlerini nasıl markalaştırırlar; müşteriyle iletişim, sosyal medyada etkili iletişim, sosyal medya pazarlama, ürünlerini inovatif hale nasıl getirirler. Bu konularda uygulamalı ve teknik eğitim alıyorlar” dedi.

“Dijital pazarlamayı her şekilde öğretiyoruz”

Doç. Dr. Sibel Aydoğan, eğitimin faydalı olacağını düşündüklerini belirterek, “Bu üç günlük eğitimde arkadaşlarımıza ücretsiz internet sitesi kurulumu, elektronik ortamlarda ticaret yapma yöntemleri, bunu nasıl minimum maliyetle yapabilirler; hedef kitleye ulaşıp satış nasıl yapabilirler, nasıl faturalandırıp reklam alırlar kendi sitelerine; bundan ek kaynak sağlayabilirler, nasıl güvenli satış yaparlar bunları konuştuk. Arkadaşlarımızın çoğu kendi alanlarında yetenekleriyle ilgili bir takım girişimlerde bulunmak istiyorlar bireysel ve büyük ölçekte faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bana yol gösterdiler”

Öğrencilerden Zehra Bildirici ise, “Emekli memurum ön lisans mezunuyum bundan 40 yıl önce Marmara Üniversite’sinin 2 aylık eğitimine katılmıştım. Uluslararası muhasebe kursu oradan sertifika almıştım. Tekrardan üniversiteyi duyunca ben buna katılmalıyım deyip o niyetle geldim. El sanatlarım var benim onları nasıl değerlendirebilirim diye geldim. Bakış açımla nasıl araştırma yapabilirim diye düşüncem yoktu buradaki hocalarım sayesinde bakış açımı değiştirdim, araştırma yapmadan bu işe giremeyeceğimi anladım bana yol gösterdiler” şeklinde konuştu.