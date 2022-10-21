Bahçelievler’de Dünya Yürüyüş Günü kutlandı

Bahçelievler Belediyesi obeziteye karşı mücadele çerçevesinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü’nde sabah sporu etkinliği gerçekleştirdi.

Bahçelievler Belediyesi obeziteye karşı mücadele çerçevesinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü’nde sabah sporu etkinliği yaptı. Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar sağlıklı bir yaşam için spor yaptı. Sporun özellikle gençlik olmak üzere toplumun her kesimini ilgilendirdiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Dünya’da obezite artıyor buna karşın biz de hareketliliğimizi artırıyoruz. Judocu olarak sporun içerisinden gelen bir belediye başkanıyım. Sağlığımız için sporu yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Bahçelievler’deki spor tesislerimizle, yüzme havuzlarımızla, yaz-kış spor okullarımızla, bisiklet yollarımızla, parklarımızdaki fitness alanları koşu parkurlarımızla sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz” dedi.

Dünya Yürüyüş Günü etkinliğine Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Bahçelievler İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, spor antrenörleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sabah sporu etkinliğine katılan öğrenciler ellerindeki “Sağlıklı beslen hareket et”, “Obeziteye dikkat yaşamına hareket kat”, “Her gün 10 bin adım”, “Sağlıklı beslen mutlu yaşa” pankartlarıyla yürüyüş yaptı. Katılımcılara sabah sporu etkinliği sonunda elma hediye edildi.