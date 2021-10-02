Bahçelievler’de "Bizim Esnaf" projesi yüzleri güldürdü

Bahçelievler Belediyesi’nden, yeni eğitim ve öğretim yılında, 22 bin öğrenciye 200 TL tutarında kırtasiye yardımı yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi’nin “Bizim Esnaf” projesi kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile öğrencilerin okul malzeme ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 22 bin öğrenciye 200 TL tutarında kırtasiye desteği verildi. Öğrenciler, okul ihtiyaçlarını karşılamak için Bahçelievler’de faaliyet gösteren kırtasiyeye gitmesi ile hem esnaf kazandı hem de vatandaş ihtiyacını karşılamış oldu. Proje kapsamında yapılan yardımlar nakit olarak değil puan sistemi ile vatandaşa SMS üzerinden gönderiliyor. Yardım almak için başvuruda bulunan vatandaşlar, Bahçelievler ilçesindeki kırtasiye esnafına giderek 200 TL karşılığında alışveriş yapabiliyor.

Eğitim desteği kapsamında hem öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılarken Bahçelievler kırtasiye esnafı da bu kapsamda oldukça yararlandı. Bahçelievler Belediyesi’nin tespit ettiği ihtiyaç sahipleri vatandaşlar kendisine lazım olan malzemeyi nakit olarak değil esnaftan satın alarak ilçe ekonomisine katkı sağlamış oldu.

Bahçelievler’de kırtasiye esnafı olan Fahrettin Özdemir bu projeyi yapan Bahçelievler Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“28 yıldır burada esnafım yıllardır burada kırtasiyecilik yapıyoruz, malumunuz pandemiden esnaf az da olsa olumsuz etkilendi dolayısı ile bizim esnaf projesi bizim için çok iyi oldu. Sayın Başkanımızın yaptığı bu proje bizi çok memnun etti. Bu projeden dolayı işlerimiz arttı, çoğu müşterilerimiz büyük marketlere gitmek yerine bize geldi. Sayın Başkanımızın bu projesi bize can suyu oldu.”

“Bu proje diğer bütün belediyelere örnek olmalı”

Pandemi şartlarından olumsuz etkilenen çok esnaf olduğunu ve destek amacıyla Bahçelievler Belediyesi’nin yaptığı “Bizim Esnaf” Projesinin diğer bütün belediyelere örnek olması gerektiğini söyleyen esnaf Şenay Değerli, “Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bizim esnaf projesinden yararlandık. Gerçekten Başkanımız Dr. Hakan Bahadır’a sonsuz teşekkür etmek istiyorum. O kadar değerli bir projeye imza attı ki küçük esnaflara çok büyük bir destek oldu. Bu projede emeği geçen herkese özellikle Hakan Bahadır’a çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir can suyu oldu ihtiyaç sahibi ailelere bizim gibi küçük esnaflara çok büyük katkıda bulundu” dedi.

"Müşterimiz çok memnun halkımız çok memnun tebrik edilecek takdire şayan bir uygulama" diyen esnaf Mehmet Demir, şöyle devam etti:

"Bahçelievler Belediyesi’nin çok güzel bir uygulaması bu çok tebrik ediyorum. Hem esnafımızı hem de Bahçelievler halkını düşünerek çok güzel bir uygulama yaptılar. Bize böyle bir talep gelince biz de tabii ki neden olmasın dedik. Başvuruda bulunduk gerekli belgelerimizi ibraz ettik, belediye ekibi de karşılığında bize SMS ile bilgi verdi biz de sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Tanımlanan limit ve puan karşılığından vatandaş gelip alışverişini yapıyor ihtiyacını karşılıyor."

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise proje ile ilgili, "Komşularımıza ve esnafımıza destek olması, can suyu olması amacıyla yapılan bu projenin geri dönüşleri memnun edici. Malumunuz pandeminin ağır şartları esnafımızı olumsuz anlamda etkiledi. Biz de bu yeni eğitim öğretim yılında hem komşularımızın çocuklarının ihtiyaçları karşılansın hem de esnafımız kazansın diye destek olduk olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.