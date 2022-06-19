Bahçelievler’de babalar gününe özel etkinlik düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen babalar günü etkinliği bu senede yapıldı. Etkinliğe babalarıyla katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Soğanlı Milli Egemenlik Parkı’nda geleneksel olarak yapılan Babalar Günü etkinliği düzenlendi. Gün boyunca devam eden etkinliğe babalarıyla katılan çocuklar, kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi. Alandaki sahneye çıkıp şarkı söyleyen miniklere hediyeler takdim edilirken babalar da çeşitli oyunlar oynadı. Alanda basket makinası, langırt masası, airhockey masası, palyaço kaydırak, eğlenceli zıp zıp, şut becerisi, şato parkuru gibi oyunlar ile vakit geçiren çocuklar keyifli anlar yaşadı. Ayrıca akşam saat 20.00’da Hakan Küfürdür DJ performans sergileyecek.

Etkinlikte güzel vakit geçirdiğini belirten Nurullah Erdoğan, “Bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Etkinlik güzel çocuklar eğleniyor. Bizde çocuklarla eğleniyoruz” dedi.

Etkinliğe iki çocuğuyla katılan Mustafa Güler “Tüm babaların gününü kutluyorum güzel etkinlik. Oğlumla eğleniyoruz. Belediyemiz çalışıyor. Bütün etkinliklere gelmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.